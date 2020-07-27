Сухум, , 13:01 — REGNUM Хирургическое и кардиологическое отделения республиканской больницы Абхазии были закрыты из-за выявления коронавируса у пациентов, которые там находятся. Об этом 26 июля рассказал журналистам министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия, сообщает ИА «Апсныпресс».

Глава минздрава отметил, что прием экстренных больных по данным направлениям организован в других отделениях больницы. Плановых пациентов в больнице пока не принимают.

Министр также рассказал, что ведется обследование лиц, которые контактировали с теми, у кого выявили коронавирус.

«Обследовано около 300 человек, находившихся с ними в контакте. Положительные тесты, к счастью, лишь у 14 человек. Но нам предстоит обследовать еще примерно столько же граждан», — сказал Цахнакия.

Он подчеркнул, что благодаря своевременным мерам в республике не должно быть большого количества заразившихся SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в республиканской больнице Абхазии выявили семь носителей коронавируса.

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