Дамаск, , 12:45 — REGNUM Свыше 80 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за истекшие сутки. Об этом 27 июля сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованного на странице Минобороны РФ в соцсети Facebook.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 82 беженца», — говорится в бюллетене и уточняется, что в данное число входит 25 женщин и 42 ребенка.

Также указывается, что за истекшие сутки в Сирию с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» беженцы не возвращались.

Кроме этого, сообщается, что общее число вернувшихся в Сирию из Ливана беженцев на сегодняшний день составляет 187 516 человек, в число которых входит 56 395 женщин и 95 360 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 26 июля стало известно, что боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на поселки в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо.