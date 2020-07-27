Новосибирск, , 12:35 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 27 мая, сообщил, что режим повышенной готовности, введённый ранее из-за коронавируса, будет продлён до 31 августа.

«Ситуация находится под контролем, она стабильная, но тем не менее достаточно напряжённая, — уточнил глава региона. — Для того чтобы не расслабляться, мы принимаем решение о продлении режима повышенной готовности до 31 августа этого года. Со всеми соответствующими ограничениями».

Сейчас в Новосибирской области остаётся в силе обязательное требование по ношению масок в местах массового присутствия людей, в том числе в общественном транспорте.