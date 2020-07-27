Тамбов, , 12:35 — REGNUM Сильная жара прогнозируется на территории Тамбовской области в период с 28 по 30 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области 27 июля.

«По данным Тамбовского ЦГМС — филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС, с 28 по 30 июля 2020 года во второй половине дня на территории Тамбовской области ожидается повышение температуры воздуха до 30−33 градусов», — говорится в сообщении.

В связи с сильной жарой МЧС предупреждает о возможности возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии, нарушением в работе железнодорожного транспорта. Жителям рекомендуют по возможности не оставаться на жаре.