Тбилиси, , 12:31 — REGNUM Эпидситуация в Грузии полностью контролируется, и на данном этапе необходимости в ужесточении мер ограничения нет, заявила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

По ее словам, ситуация была подконтрольной и в течение всей предыдущей недели, когда количество новых инфицированных исчислялось двузначными числами.

«Если такая ситуация сохранится, думаю, необходимости во введении новых ограничений не будет», — подчеркнула Эзугбая.

По ее же информации, из 6 новых носителей, которые были выявлены за последние сутки, 4 — импортированные, 1 — контакт с ранее зараженным пациентом, а еще 1 случай был выявлен в ходе массового тестирования населения в поселке Гачиани Гардабанского муниципалитета.

На данный момент в COVID-клиниках лечение проходят 237 пациентов. Общее число выявленных достигло 1137 человек, выздоровели 922 пациента, 16 скончались.

Из-за выявления большого числа зараженных коронавирусом в Грузии режим карантина введен в селе Караджалари Гардабанского муниципалитета.