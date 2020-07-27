Кострома, , 12:31 — REGNUM По официальным данным на 27 июля в Костромской области SARS-CoV-2 выявили ещё у 18 человек, сообщает оперативный штаб. Количество заражённых по сравнению со статистикой выходных (25 и 26 июля в регионе обнаружили 79 инфицированных) заметно снизилось.

За весь период с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 2137 человек, 1453 из них выздоровели. В стационарах лечатся 68 пациентов, 590 жителей области восстанавливаются дома.

Таким образом, в Костромской области имеется 658 активных носителей коронавируса (общее число инфицированных за вычетом выздоровевших и 26 умерших). Новых летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

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