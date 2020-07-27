Самара, , 12:35 — REGNUM Один 80-летний пациент c СOVID-19 скончался за сутки в Самарской области. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба регионального штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

По информации пресс-службы ведомства, мужчина страдал заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, а также онкологическими заболеваниями. Всего по области скончались 81 пациентов с COVID-19. При этом в регионе коэффициент летальности составил 1,21 (в России — 1,63), а показатель смертности на 100 тысяч населения в регионе — 2,54 (по России — 9,15).

Отмечается, что за сутки по области выявили 37 фактом заражения коронавирусом. А всего в регионе выявлено 6697 случаев заражения этой инфекцией. При этом 4461 гражданин справился с ней. На учете у врачей находятся 315 человек.

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