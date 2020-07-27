Ереван, , 12:34 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели военнослужащего-контрактника ВС Армении на границе с Азербайджаном завел Следственный комитет республики. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба ведомства.

«По данному факту в шестом гарнизонном следственном отделе главного военного следственного управления СК Армении возбуждено уголовное дело по статье «убийство в связи с осуществлением лицом служебной деятельности по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти, или религиозного фанатизма», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также, по информации армянского СК, военнослужащий армии Армении скончался по пути в больницу из-за полученного им огнестрельного ранения в шею.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате попадания снайпера на армяно-азербайджанской границе погиб один военнослужащий-контрактник ВС Армении.