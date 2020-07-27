Майкоп, , 12:31 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее к 10:30 27 июля достигло 2604, сообщил федеральный оперативный штаб. При этом почти 80% носителей инфекции в республике уже выздоровели.

За прошедшие выходные в Адыгее зафиксировано 74 заразившихся коронавирусом: 25 июля — 38 человек, 26 июля — еще 36. Отметим, что это самые высокие суточные показатели в республике, начиная со 2 июля.

Выздоровели в Адыгее за эти два дня 24 пациента с подтвержденным COVID-19. Всего в республике к настоящему времени болезнь победили 2032 человека, или около 78% от общего числа заразившихся. Умерли в регионе 20 пациентов с COVID-19, двое из них скончались 25 июля.