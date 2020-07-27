Москва, , 12:25 — REGNUM Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова примет участие в молодёжном форуме «Территория смыслов», стартовавшем в Подмосковном Солнечногорске 18 июля.

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Как заявила российский дипломат в беседе с ТАСС, она намерена выступить на форуме.

«Планирую принять участие в нескольких мероприятиях, как, например, «Территория смыслов», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов», организаторами которого выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия страна возможностей», проводится с 2015 года.

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В 2020 году предполагается одновременное проведение равнозначных и взаимодополняющих друг друга офлайн и онлайн-форматов форума. Всего будет шесть тематических смен. Открытие состоялось 18 июля 2020 года на базе мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске. Последняя смена «Цифровая экономика» завершится 2 сентября.