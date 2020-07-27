Оренбург, , 12:20 — REGNUM В Оренбурге 27 июля на масштабных строительных площадках побывал министр строительства и дорожного хозяйства РФ Владимир Якушев. Он оценил ход строительства областной детской больницы, являющейся самым крупным за 20 лет социальным объектом региона, а также новой школы, рассчитанной на 1 135 учеников, на территории жилого комплекса «Акварель» в северо-восточном жилом микрорайоне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Знакомлю министра строительства РФ Владимира Владимировича Якушева с Оренбургом. Смотрим новые кварталы», — оставил запись в Instagram губернатор Денис Паслер.

Глава Минстроя отметил, что у команды Оренбуржья много проектов и наработок в сфере жилищной застройки и формирования комфортной городской среды. «Наращивание темпов жилищного строительства — один из основных вопросов повестки сегодняшнего дня. В своём Указе президент обозначил нам горизонт планирования до 2030 года. И чтобы к 2024 году выйти на показатель в 100 миллионов квадратных метров жилья, нам нужно больше строящихся площадок: комфортных и обеспеченных социальной инфраструктурой», — сказал Владимир Якушев.

Напомним, строительство областной детской больницы в Оренбурге начали в апреле 2020 года. Ввести комплекс из трех пятиэтажных зданий в эксплуатацию планируют в 2023 году.

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Региональная власть приводит застройку северо-восточного жилого микрорайона в Оренбурге в качестве яркого примера комплексного освоения городской территории. В период с 1999 по 2020 годы здесь введено в эксплуатацию около двух миллионов квадратных метров жилья с обеспечением инженерными коммуникациями и социальными объектами.

«Только при поддержке федерального министерства и благодаря национальным проектам регион получает ресурс, необходимый для воплощения в жизнь масштабных проектов, которых ждут от нас оренбуржцы. Надеемся на дальнейшую поддержку», — отметил Денис Паслер.

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