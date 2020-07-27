Тбилиси, , 12:25 — REGNUM После выявления нескольких носителей коронавируса SARS-CoV-2 среди работников крупнейшего вещевого оптового рынка Грузии Лило грузинские власти решили провести проверки на всех рынках страны. Об этом 27 июля рассказал глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Врач сообщил журналистам, что на Лило выявили пять человек с коронавирусом и подозревают, что его носителями могут быть еще шесть работников рынка, результаты тестов которых перепроверяются. Поскольку на рынках скапливается большое количество людей, на них решено провести тестирование по всей стране.

«Сейчас готовится проект, предполагающий PCR-тестирование на всех рынках, поскольку, подчеркиваю, рынки несут в себе повышенные риски с точки зрения распространения инфекции», — сказал Гамкрелидзе.

Напомним, ранее в Гардабанском муниципалитете Грузии выявили новый очаг распространения коронавируса. Поскольку многие жители этого района работают на столичном рынке Лило, там ввели дополнительные меры эпидемиологической безопасности и стали всех работников проверять на SARS-CoV-2.

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