Кемерово, 27 июля 2020, 12:19 — REGNUM В кузбасском летнем лагере «Сибирская сказка» прокомментировали информацию о вспышке коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, лагерь «Сибирская сказка» ранее был закрыт из-за вспышки коронавируса. Назначена прокурорская проверка.
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«Летние смены перенесены на неопределённый срок в связи с карантинными мероприятиями. О сроках заездов будет сообщено дополнительно», — сообщается на официальном сайте детского учреждения.