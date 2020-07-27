Джакарта, , 12:18 — REGNUM Государственный секретарь Индонезии Пратикно попросил, чтобы с 1 августа 2020 года по всей Индонезии был поднят национальный флаг в ознаменование 75-й годовщины независимости Индонезии, сообщает Antara.

Ожидается, что по всей Индонезии национальный флаг будет развиваться вплоть до 31 августа 2020 года.

По словам государственного секретаря, празднование 75-го Дня независимости Индонезии состоится 17 августа 2020 года в торжественной обстановке, но с ограниченным числом участников из-за пандемии.

Напомним, с 1798 по 1942 год Индонезия была голландской колонией. 17 августа 1945 года, после освобождения от японской оккупации, была провозглашена Республика Индонезия, которую Нидерланды признали в 1949 году.