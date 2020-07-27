Варшава, , 12:17 — REGNUM За истекшие сутки на территории Польши было выявлено свыше 337 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщает польский минздрав.

По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 43 402.

Также сообщается, что за это же время в Польше было зафиксировано пять скончавшихся от COVID-19 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 1676.

Кроме этого отказывается, что на данный момент в стране 32 856 человек вылечились от нового заболевания и уточняется, что на данный момент госпитализировано 1625 человек, 69 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что фонд социального медицинского страхования Казахстана выделит 1,5 млн тенге ($3620) для лечения каждого тяжелого больного COVID-19.