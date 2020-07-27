Москва, , 12:12 — REGNUM На дорогах Москвы на третьем транспортном кольце была замечена Skoda Octavia нового поколения. Об этом сообщает RG.

На автомобиле были установлены чешские номера. Вероятно, авто проходит сертификационные испытания.

Стоит отметить, что мировая премьера Skoda Octavia нового поколения состоялась в конце осени прошлого года. Модель создана на «тележке» MQB. При этом размер колёсной базы обновлённого автомобиля не изменился, однако размеры машины и внутрисалонное пространство увеличились.

В моторной линейке нового поколения Octavia имеется гибридные и битопливные версии силовых агрегатов.

Напомним, на данный момент в России Skoda Octavia прошлого поколения продаётся с атмосферным мотором 1.6 MPI производительностью 110 «лошадей» и турбированными 1.4 и 1.8 TSI мощностью 150 и 180 л. с. соответственно.

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