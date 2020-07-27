Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM В Свердловский арбитраж поступило lдесять заявлений о признании дачных и садовых товариществ Екатеринбурга банкротами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Энергосбыт плюс».

Товарищества накопили большие долги за электроэнергию — около 31,2 млн рублей. Председателей товариществ намереваются привлечь к субсидиарной ответственности, у них могут арестовать личное имущество и банковские счета.

Нынешние меры воздействия стали для энергетиков вынужденными, отмечают в компании.

«Все принимаемые досудебные способы воздействия на должников результатов не принесли», — сообщили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале решили не штрафовать должников, не оплативших поставку энергоресурсов с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года. Однако если задолженность не будет оплачена, то по окончании моратория компания может начислить пени на всю сумму долга.

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