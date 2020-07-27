Берн, , 12:07 — REGNUM В Швейцарии отмечается значительный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Так, за последние семь дней ежедневный показатель превышает 100 человек. При этом несколькими неделями ранее в стране фиксировали около двадцати случаев заражения коронавирусом в день. Об этом порталу «20 минут» заявил инфекционист из госпиталя города Лугано Андреас Серни.

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Он отметил, что в стране можно наблюдать тенденцию к расширению инфекции.

«Вторая волна приходит в Швейцарию», — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что показатели по заболеваемости COVID-19 в Швейцарии ниже, чем, например, в Израиле. Серни пояснил, что от «быстрого роста новых случаев» заражения жителей страны защищают меры по оперативному выявлению контактов больных людей со здоровыми. Однако, по его словам, рост показателя заболеваемости говорит о том, что «эпидемия больше не находится под контролем».

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«Тем не менее цифры относительно стабильны. Это положительно», — добавил инфекционист.

Серни подчеркнул, что дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации будет зависеть от того, как быстро будут приниматься эффективные меры, такие как обязательное ношение масок в закрытых помещениях.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным портала coronatracker.com на 25 июля, в Швейцарии было зарегистрировано 34 412 носителей SARS-CoV-2. За сутки выявлено 110 случаев заражения коронавирусной инфекцией.