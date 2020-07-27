Севастополь, , 12:07 — REGNUM Один новый случай заражения коронавирусом подтверждён в Севастополе за последние сутки, данные опубликованы на сайте правительства города-героя.

«По состоянию на утро 27 июля зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Пациентка — пенсионерка из Севастополя, источник заражения устанавливается в ходе эпидрасследования», — говорится в сообщении.

В общей сложности в Севастополе с 27 марта по 27 июля положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 336 человек, 225 пациентов выздоровели, скончались шесть человек. В больницах города остаются 64 пациента с подтверждённым заражением коронавирусом. Под наблюдением в связи с подозрением на инфекцию в больницах остаются 315 пациентов, 587 изолированы на дому.