Нижний Новгород, , 12:03 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 27 июля протестированы на заражение коронавирусом 556 679 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Средний показатель тестирования составляет 17 380 человек на 100 тыс. населения.

В течение минувших суток был исследован биоматериал от 3507 нижегородцев. За неделю показатель охвата тестами составил 204,8 теста на 100 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 27 июля в Нижегородской области выявили 188 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 23 172 случая заражения коронавирусной инфекцией.