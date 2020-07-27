Нур-Султан, , 12:02 — REGNUM Фонд социального медицинского страхования Казахстана выделит 1,5 млн тенге ($3620) для лечения каждого тяжелого случая COVID-19. Об этом 27 июля заявил председатель фонда Болат Токежанов на брифинге.

По его словам, фондом созданы тарифы с учетом тяжести лечения. Лечение легкой формы заражения составляет 292,6 тыс. тенге ($706), средней тяжести — 446,1 тыс. тенге ($1076). На лечение крайне тяжелых случаев будет выделено 1,7 млн тенге ($4102).

Токежанов добавил, что из дополнительных объемов финансирования фонд выделит 7,7 млрд тенге ($18 581) на работу мобильных бригад. Кроме того, на борьбу с коронавирусом планируется направить еще 110 млрд тенге ($265 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии на борьбу с коронавирусом в Казахстане выделено 56,7 млрд тенге ($137 млн).

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