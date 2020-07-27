Магас, , 12:01 — REGNUM В Ингушетии за минувшие выходные выявлено 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Список заболевших пополнили 49 человек, еще 27 человек попали в него к утру 27 июля, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Число выздоровевших за то же время составило 81 человек, большинство из них были выписаны в выходные дни — 79 пациентов. Численность скончавшихся от COVID-19 осталась прежней — 73 человека.

Всего за все время в Ингушетии было выявлено 3605 заразившихся коронавирусом, выздоровели за это время 2817 пациентов или 78%.

Ингушетия занимает третье место по числу жертв коронавируса в Северо-Кавказском федеральном округе после Ставрополья и Дагестана. Второе место у республики по числу заразившихся. Меньше только у Чечни — 2010.