Москва, , 12:01 — REGNUM За истекшие сутки в России от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 85 пациентов. Об этом 27 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Согласно этим данным, в результате этого общее число летальных исходов от нового заболевания в стране достигло 13 354.

Также указывается, что за этот же период в России было выявлено 5635 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и теперь их общее число выросло до 818 120.

Кроме этого, уточняется, что в настоящее время в стране 603 329 человек вылечились от COVID-19, 3079 из которых — за истекшие сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 27 млн.