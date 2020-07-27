Тбилиси, , 12:07 — REGNUM Старинный народный праздник Шуамтоба, который традиционно широко отмечается в Аджарии, в этом году из-за угрозы распространения коронавируса проведут скромно. Об этом 27 июля рассказал глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, сообщает агентство Report.

О празднике известно далеко за пределами региона, и обычно на него приезжают не только со всей Грузии, но и из-за границы. Теперь для эпидемической безопасности придется ввести ограничения.

«Необходимо учитывать рекомендации. Надеюсь, что наши граждане, особенно жители горной Аджарии, отнесутся с пониманием», — сказал Рижвадзе на брифинге в администрации правительства Грузии.

Стоит отметить, что Шуамтоба или Бешумоба является старинным праздником Аджарии. Он традиционно отмечается в первых числах августа. Ранее так отмечали завершение полевых работ в самый жаркий период лета.

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