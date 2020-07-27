Тбилиси, , 11:54 — REGNUM За последние сутки в Грузии было выявлено шесть новых случаев коронавируса, в результате чего общее число носителей возросло до 1137 человек. 922 из них выздоровели, 16 скончались.

Относительно резкий, для Грузии, рост заражения наблюдался в течение предыдущей недели, когда в стране был выявлен так называемый новый кластер — Гардабанский. Одно из сел этого муниципалитета, Караджалари, где выявлено больше всего случаев коронавируса, находится в режиме строгого карантина. Здесь проводится массовое тестирование населения.

Как заявляют представители администрации села, местные жители не верят в опасность коронавируса и считают, что их односельчане заразились обычным ОРВИ. Из-за такого отношения местного населения, как пояснили эпидемиологи, и возникла необходимость проведения строгих карантинных мер.

На утро 25 июля в Грузии было выявлено 14 новых случаев коронавируса, утром 26 июля прибавилось еще 13. Причем, среди них было несколько таких пациентов, источник заражения которых неизвестен, и эпидемиологи работают над установлением этого источника.