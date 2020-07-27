Красноярск, , 11:54 — REGNUM В Красноярском крае объявили итоги тестирования местных жителей на антитела к коронавирусу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в конце июля специалисты провели 466 экспресс-исследований. В 74 случаях были обнаружены антитела.

«В обследовании методом ИФА также поучаствовали 652 жителя края. У 116 человек были найдены антитела IgG (17,8%). У 80 из 600 пациентов нашли антитела IgM (13,3%)», — отметили в штабе.

В первой половине июля в регионе исследовали более 2,4 тыс. мужчин в возрасте до 20, находящихся на самоизоляции. Антитела IgG были найдены лишь у 0,7% человек. Среди медработников антитела обнаружены у 4,4% обследованных.

При этом среди переболевших COVID-19 результаты разительно отличаются — антитела найдены у 38 человек из 78 обследованных. При этом антитела IgG, необходимые для длительного иммунитета и защиты от повторного заражения, найдены у 20,5% человек, у 18,2% выявлены антитела IgM+IgG.

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