Абуджа, , 11:54 — REGNUM 25 июля пятеро южнокорейских моряков, похищенных у берегов Бенина в Западной Африке, освобождены после месячного пребывания в плену у неизвестной вооружённой группировки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, их держали в плену на юге Нигерии. В настоящее время моряки находятся в безопасном месте на территории Нигерии. В ближайшее время они отправятся в Гану.

Напомним, что 24 июня в 111 км к югу от Бенина группа вооружённых людей на скоростном катере напала на рыболовное судно Panofi Frontier, на борту которого находилось 30 моряков (граждане Южной Кореи и Ганы).

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