Пермь, , 11:49 — REGNUM В Пермском крае две компании (АО «Пермфармация» и ООО «Фарма софт») признаны в нарушении законодательства о защите конкуренции. Из уличили в сговоре на поставку лекарств для нужд краевого минздрава, сообщает УФАС по Прикамью.

По данным ведомства, фирмы заключили между собой соглашение, которое привело к поддержанию цен на торгах на 12 открытых электронных аукционах. Общая сумма заключенных контактов превысила 103 млн рублей.

Замначальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС России Дмитрий Шилов отметил, что с 2015 года между компаниями заключен договор аутсорсинга. По его условиям АО «Пермфармация» обязалось оказывать для ООО «Фарма софт» услуги по приёмке и хранению товара, формированию заказов, комплектованию, отгрузке и доставке товаров третьим лицам. Сотрудникам «Пермфармации» выданы доверенности на представление интересов «Фармы софт» и правом подписи за директора и главного бухгалтера. Известно, что 100% доля в уставном капитале ООО «Фарма софт» передана в ограниченное управление ООО «Капитал-Ф». Оно, в свою очередь, осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Пермфармация».

В отношении двух компаний возбуждено административное производство. Юрлицам грозит штраф в размере до 50 млн рублей. Кроме того, материалы проверки переданы в полицию. В случае подтверждения состава преступления должностям лицам грозит до трех лет лишения свободы.