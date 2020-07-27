Астрахань, , 11:49 — REGNUM Астрахань скромно отметила День военно-морского флота. К этому празднику приурочили церемонию возложения цветов и венков к боевому катеру-памятнику, установленному в честь военных моряков, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

«Для нашего региона День ВМФ всегда был особенным праздником. Все мы знаем, что ещё с петровских времён Каспийское море для России имеет важное значение. Сегодня, чествуя моряков-каспийцев и ветеранов флота, мы обязаны отдать дань памяти мужеству и героизму моряков в годы войны», — отметил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Ранее регион отмечал праздник более масштабно. Так, например, в 2019 году на празднике, организованном на набережной Волги, собрались тысячи астраханцев и гостей города. Во время торжественного парада судов боевую выучку и мастерство продемонстрировали моряки-каспийцы, была развёрнута выставка более 20 видов современного вооружения и боевой техники, состоялся концерт военного оркестра и местных коллективов, был дан салют, боевые корабли устроили огненное шоу.