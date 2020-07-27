Йошкар-Ола, , 11:49 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 27 июля выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений достигло 3697 случаев, сообщает общероссийский оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровел в республике 3101 человек, за сутки выписался один пациент. Таким образом, более 83,87% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. 31 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл с 24 июля возобновили работу рестораны, гостиницы, санатории, базы отдыха и библиотеки. Кроме того, возобновили деятельность организации, осуществляющие работу аттракционов на открытом воздухе, а также услуги проката и аренды товаров для отдыха и спортивных товаров на открытом воздух. Вновь вернулись к работе зоопарки с открытыми вольерами.