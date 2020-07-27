Екатеринбург, , 11:50 — REGNUM В Свердловской области зафиксировано снижение темпов ввода нового жилья на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Данные предоставили в Свердловскстате.

Во II квартале 2020 года в регионе введено 316,3 тысячи кв. м. жилья (падение более чем на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Если сравнивать данные за полгода, то спад не такой существенный. В первые шесть месяцев 2020 года было введено 669 тысяч кв. м. жилья, что меньше на 5% данных за первое полугодие 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области сдали пять площадок по национальному проекту «Жильё и городская среда». Реализация нацпроекта в регионе проходит в плановом режиме, заявляют свердловские власти.

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