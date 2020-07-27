Саранск, , 11:43 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 27 июля выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4360 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб России.

До настоящего момента полностью выздоровели 3270 жителей республики, то есть 75% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. За последние сутки выписаны 33 человека. 33 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля стало известно, что от COVID-19 в республике скончался ещё один медицинский работник — 62-летняя фельдшер скорой помощи Анна Ефремова. С апреля она работала в составе бригады, которая помогала пациентам с коронавирусом. В федеральную статистику летальных случаев в республике эта смерть войдет после окончательного гистологического подтверждения диагноза.

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