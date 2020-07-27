Бишкек, , 11:41 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 33 296, сообщили 27 июля в пресс-службе штаба по борьбе с распространением инфекции.

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Бишкеке — 15 006, Ошской области — 5294, Чуйской области — 4371 и Джалал-Абадской области — 2642. Выздоровели 21 205 человек, скончался — 1301 пациент. В стационарах республики остаются 10 790 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля начальник управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова заявила, что в республике фиксируется спад заболеваемости COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киргизии наблюдается спад заболеваемости COVID-19 — минздрав