Москва, , 11:37 — REGNUM В России синоптики спрогнозировали наступление самой жаркой пятидневки 2020 года. При этом такая погода ожидается как на европейской, так и на азиатской части страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, согласно статистическим данным, собранных за достаточно продолжительный период времени, последние пять дней июля климатически являются самым теплым периодом года для континентальной России. При этом показатели ежедневной температуры могут отличаться от средней.

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«Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность, — пояснил РАИ Новости метеоролог. — К 20 июля нижние слои почвы тоже прогреваются, и тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы».

Что касается прибрежных городов, то самым климатически теплым периодом здесь является август, так как море медленно и мало отдаёт солнечной энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что погода в августе на большей части территории России будет в рамках климатической нормы или чуть теплее. По словам синоптика, погода теплее обычного в последний месяц лета ожидается в северных регионах Западной Сибири. При этом на юге европейской территории будет чуть прохладнее.

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