Иваново, 27 июля 2020, 11:36 — REGNUM 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Ивановской области, данные 27 июля опубликованы федеральным оперативным штабом.
За минувшие сутки с выздоровлением после коронавируса выписаны трое пациентов. Также подтверждены три смертельных исхода.
Всего с 19 марта по 27 июля в Ивановской области число подтверждённых случаев заражения составило 6330, из общего числа пациентов уже выписаны с выздоровлением 4693 человека, скончались 86 человек.