Москва, , 11:35 — REGNUM В РФ люди, участвующие в тушении лесных пожаров, будут обеспечены бесплатным питанием. Об этом 27 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что эту тему неделю назад подняла вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Вопрос решён», — сказал Мишустин.

По его словам, средства на питание будут выделены из федерального бюджета.

Также он рассказал о мерах, которые должны предотвратить подобные сложности в будущем.