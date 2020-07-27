Нижний Новгород, , 11:33 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 27 июля выявили 188 новых носителей коронавируса. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом выросло до 23 172 случаев, сообщает пресс-служба областного правительства.

До настоящего момента выписан по выздоровлении 17 731 нижегородец, то есть более 76,51% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. За последние три дня выписаны 446 человек.

По данным общероссийского оперативного штаба, 368 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки скончались трое жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Приволжском федеральном округе впервые за 2,5 месяца было выявлено 890 новых случаев заражения коронавирусом. Последний раз с момента начала наблюдений число выявленных за сутки случаев заражения SARS-CoV-2 не превышало девятисот по состоянию на утро 10 мая. Всего в Поволжье выявлено 99 491 случай заражения коронавирусом.