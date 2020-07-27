Махачкала, , 11:34 — REGNUM Мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-байрам в 2020 году в Дагестане будет отмечаться в течение четырех дней — с 31 июля по 3 августа включительно. Об этом сообщается на странице муфтията республики в Instagram.

«В этом году священный праздник Курбан-байрам выпадает на 31 июля. Праздник будет отмечаться в течение четырех дней (31 июля, 1, 2 и 3 августа)», — сказано в публикации.

Отметим, что 31 июля выпадает на пятницу, а 3 августа — на понедельник. Будут ли эти дни в Дагестане официально объявлены нерабочими пока не известно.

Для жертвоприношения в городах и районах Дагестана традиционно будут подготовлены специальные площадки. Ранее в муфтияте также сообщали, что в честь священного для мусульман праздника в республике планируется провести семейный фестиваль, который сможет посетить любой желающий.