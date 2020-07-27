Красноярск, , 11:29 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявлен у 162 человек, за весь период — у 12 581, сообщили ИА REGNUM 27 июля в оперштабе региона.

Вылечились 11 038 человек, в том числе 188 — за последние сутки. Скончались 305 пациентов с коронавирусом (0 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения регистрировались во всех территориях Красноярского края.

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