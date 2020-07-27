Бишкек, , 11:27 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии фиксирует спад заболеваемости COVID-19. Об этом 27 июля заявила начальник управления общественного здравоохранения минздрава Айнура Акматова, сообщает 24.kg.

По её словам, ослабление карантина в стране не должно сопровождаться чрезмерным посещением большого количества мест. «Количество заразившихся зависит от того, насколько много мест посещает человек», — сказала Акматова.

Она добавила, что многие жители Киргизии стали соблюдать санитарные меры, что позволило уменьшить темпы прироста новых случаев.

Отметим, по состоянию на 27 июля в Киргизии выявили 33 296 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 21 205 человек, скончался — 1301 пациент.

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