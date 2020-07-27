Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Правительство Финляндии приняло решение о частичном продолжении контроля на внутренних границах, а также о сохранении ограничений на внешней границе до 25 августа 2020 года. Об этом 27 июля сообщили в генеральном консульстве Финляндии.

Правительством Финляндии принято решение, что ограничения на границе с определенным государством можно снять в тот момент, когда показатель заболеваемости коронавирусом в этой стране составит не больше восьми случаев заражения на сто тысяч человек. При этом данный показатель должен сохраняться как минимум в течение 14 дней.

«Новое рассмотрение данного вопроса планируется примерно через две недели», — говорится в сообщении.

Отметим, за последние сутки в России выявлено 5635 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них у 24,9% без клинических проявлений. Также за сутки зафиксировано 85 летальных случаев. За последние сутки в России из больниц по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписано 3079 человек.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 818 120 заболевших в 85 регионах. За весь период в России от коронавируса скончались 13 354 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 603 329 человек.

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