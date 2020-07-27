Вильнюс, , 11:29 — REGNUM На территории Литвы за прошедшие сутки было выявлено 11 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщается на сайте правительства республики, который посвящен борьбе с COVID-19.

Согласно этим данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2019.

Также сообщается, что за это же время в Литве не было зафиксировано ни одного скончавшегося от COVID-19 пациента и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 80.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1620 человек вылечились от нового заболевания и что всего было проведено 504 056 тестов на коронавирус, 1366 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение об отмене праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Молдавии, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, приняли власти страны.