Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM На Среднем Урале зафиксировали ещё четыре случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе Свердловской области.

Теперь в регионе зафиксировано 240 смертей от COVID-19. Однако сколько пациентов, заболевших новой коронавирусной инфекцией, скончались от иных заболеваний, в штабе не сообщили.

В Челябинской области, по данным на 27 июля, 151 больной COVID-19 скончался от других заболеваний (не от коронавирусной инфекции), в Пермском крае — 89.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 19 725 случаев заражения коронавирусом.

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