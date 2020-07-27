Лусака, , 11:24 — REGNUM У 15 членов парламента Замбии выявили заражение коронавирусом в ходе обязательного тестирования. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление министра здравоохранения Замбии Читалу Чилуфья.

По словам министра, тестирование депутатов парламента на наличие коронавируса началось после того, как два члена парламента Замбии скончались от осложнений COVID-19 на прошлой неделе.

К настоящему моменту в Замбии выявили 3856 случаев заражения коронавирусом, из них 136 — с летальным исходом.

Напомним, что 20 июля ВОЗ выражала обеспокоенность в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом в Африке — за прошедшую неделю число случаев заражения коронавирусом в ЮАР увеличилось на 30%, в Кении — на 31%, на Мадагаскаре — на 50%, в Замбии — на 57% и в Намибии — на 69%.

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