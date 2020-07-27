Рязань, , 11:26 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Рязанской области за минувшие сутки, сообщили 27 июля в региональной оперативной рабочей группе. Выписан один пациент.

С начала пандемии положительный тест на коронавирус подтверждён у 6183 человек. Общее количество выздоровевших достигло 5785 пациентов. В лечебных учреждениях сейчас находятся 201 человек, в том числе трое детей. В тяжёлом состоянии 20 пациентов, 11 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

На подтверждение в региональный минздрав направлено ещё 30 положительных тестов на коронавирус.