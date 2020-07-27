Москва, , 11:20 — REGNUM У граждан России появятся дополнительные возможности трудоустройства, сообщил 27 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Подписано постановление, которое даст нашим гражданам дополнительные возможности для трудоустройства. Речь идёт о женщинах с детьми до трёх лет и о пожилых людях, которым после выхода на пенсию или из отпуска по уходу за ребёнком нужно пройти переобучение или повысить квалификацию», — сказал он.

По словам главы правительства, организуют образовательные программы службы занятости, при этом они не имели права заключать договоры и предоставлять субсидии учебным организациям. Средства выделялись из региональных бюджетов, что замедляло и усложняло работу.

«Мы устраняем этот правовой пробел», — проинформировал Мишустин.

Он рассказал, что региональные службы занятости получают возможность сами заключать договоры о выделении субсидий бизнесу и ИП по программам обучения и переквалификации в рамках нацпроекта «Демография».