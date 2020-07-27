Тбилиси, , 11:23 — REGNUM В Грузии председателя городского совета (сакребуло) Цаленджихского муниципалитета края Самегрело-Верхняя Сванетия и главу секретариата этого горсовета обвинили в перевозке контрафактной продукции. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Генпрокуратуры страны.

По данным ведомства, при обыске автомобиля, которым управлял глава сакребуло, сотрудниками следственной службы минфина Грузии были найдены 8310 пачек иностранных сигарет. На них не было акцизной маркировки, которая в стране обязательна для данного товара.

«Сотрудники правоохранительных органов конфисковали указанные товары во время обыска транспортного средства», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Сообщается, что обвиняемым грозит от шести до восьми лет лишения свободы. По данным грузинских СМИ, председатель горсовета заявил о своей невиновности и утверждает, что взял автомобиль на время у родственника.