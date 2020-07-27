Москва, , 11:18 — REGNUM Бесплатное питание получат люди, задействованные в тушении пожаров. Об этом заявил 27 июля премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил, что питание обеспечат за счёт федерального бюджета. Этот вопрос подняла вице-премьер Виктория Абрамченко на прошлом оперативном совещании.

Вопрос решен, констатировал Мишустин, речь идёт о людях, которые рискуют здоровьем и жизнью и действуют в экстремальных условиях. Во избежание сложностей с питанием в дальнейшем, для регионов меняются правила расходования и учета лесных субвенций.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля Мишустин поручил Абрамченко постоянно контролировать решение всех вопросов, связанных с борьбой с лесными пожарами.

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