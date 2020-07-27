Ростов-на-Дону, , 11:17 — REGNUM В Ростовской области за сутки резко возросло число пациентов с коронавирусом. Так, если днём ранее в стационарах находились 783 пациента с положительным результатом теста на SARS-CoV-2, то на утро 27 июля этот показатель достиг 829 человек, передаёт ИА REGNUM.

Коечный фонд в настоящее время заполнен на 38% (днём ранее этот показатель составлял 36%). В тяжёлом состоянии находятся 48 человек, им оказывается помощь с применением аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Вместе с тем под медицинским наблюдением остаются 6 тыс. 233 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области после коронавируса выздоровели 9,8 тыс. человек