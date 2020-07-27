Смоленск, , 11:17 — REGNUM 18 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Смоленской области за минувшие сутки, данные опубликованы федеральным оперативным штабом 27 июля.

За последние сутки с выздоровлением выписаны, а также сняты с амбулаторного учёта 44 пациента. Новых смертельных исходов не зарегистрировано.

Всего в Смоленской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 5571 человека, в том числе выздоровели 3679 человек, 93 скончались.